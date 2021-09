16.09.2021

Annalena Baerbock wurde 1980 in Hannover geboren und wuchs auf dem Land in der Nähe der niedersächsischen Hauptstadt auf. Sie erzählt gerne, dass sie in ihrer Jugend Trampolinspringen als Leistungssport betrieb und auch Fußball spielte. Als Tochter einer Sozialpädagogin und eines Maschinenbauingenieurs engagierte sie sich schon früh bei den Grünen und nahm an Demos gegen Atomkraft teil. 2005 trat sie in die Partei ein. Nach ihrem Abitur und einem Austauschjahr in den USA studierte Baerbock Politikwissenschaft und Völkerrecht. Ihre politische Karriere begann sie mit dem Einstieg als Mitarbeiterin einer Europapolitikerin.