Yann Aurel Bisseck (26.11.2017)

Von der U19 in die Bundesliga: Drei Tage vor seinem 17. Geburtstag durfte Yann Aurel Bisseck unter Trainer Peter Stöger am 13. Spieltag gegen Hertha BSC seine ersten 90 Minuten für die Profis absolvieren (0:2). Seit seinem siebten Lebensjahr durchlief er die FC-Jugend. Der in Köln geborene Innenverteidiger profitierte in seiner Debüt-Saison 17/18 von der Verletzung von Stammspieler Dominique Heintz´. Während Bisseck in drei Partien zum Einsatz kam und ab dann kein Platz mehr in Köln fand, suchte er sich im Jahr 2022 nach seiner vierten Leihe in Dänemarks erster Liga Aarhus GF eine neue Herausforderung.