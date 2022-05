22.05.2022

Laut „Bild“ soll der FC Interesse an Branimir Hrgota Interesse haben. Der 29-Jährige stand in der vergangenen Spielzeit für Greuther Fürth in allen Pflichtspielen auf den Platz. Der Stürmer erzielte neun Tore und bereitete sechs vor. Hrgota soll rund 1,5 Millionen Euro kosten.