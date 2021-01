"Casablanca" mit Humphrey Bogart als Rick Blaine und Ingrid Bergman als Ilsa Lund ist ein Anti-Nazi-Melodram, das am 26. November 1942 in New York Premiere feierte. Es erscheint dem Zuschauer heute wie eine Essenz von allen nur denkbaren Liebesfilmen. Die Handlung: Ilsa und Rick treffen sich 1941 in Casablanca und erinnern sich an ihre jüngste Begegnung. 1940 kurz vor dem Einmarsch der Nazis in Paris hatten sie sich miteinander das Leben versüßt. Es fallen Sprüche, wie „Schau mir in die Augen kleines“ oder „Wir hatten ausgemacht, keine Fragen.“