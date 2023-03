Flutschäden in Euskirchen Warum der Wiederaufbau der Steinbachtalsperre so lange dauert

Wie geht es weiter an der Steinbachtalsperre? Auch fast zwei Jahre nach der Flutkatastrophe beschäftigt diese Frage die Menschen in der Region – und den Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal (WES). Der ist Eigentümer der Talsperre. Auf der Verbandsversammlung, in der Vertreter aus beiden Kommunen über die Belange des WES entscheiden, ging es vor allem um die Frage, wie ein vorübergehender, niedriger Einstau wieder möglich sein wird und ob für den Wiederaufbau ein langwieriges Planfeststellungsverfahren vermieden werden kann.