08.03.2021

Wie eine Frau mit Jahrgang 1930 gänzlich unprätentiös erst in der Wissenschaft und dann in der Politik Karriere machen konnte und daneben noch zwei Söhne aufzog, dafür ist Ursula Lehr ein Beispiel. Dabei hört sich der Lebenslauf dieser energischen Professorin glatt an, weil sie sich von hohen Hürden und politischen Neidern nie unterkriegen ließ. Von 1976 bis 1986 lehrte die Entwicklungsforscherin an der Uni Bonn. Dann erfüllte sie sich einen Traum: in Heidelberg das erste deutsche Institut für Gerontologie zu gründen. Seither war sie eine Instanz der Altersforschung. Als Endfünfzigerin wurde sie von Helmut Kohl vom Fleck weg ins Kabinett geholt, als Chefin des Ministeriums für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. Nach der politischen Karriere konzentrierte sich die Bonnerin wieder auf die Forschung und war noch als 79-Jährige einige Jahre Vorsitzende des in Bonn sitzenden deutschen Senioren-Dachverbands.