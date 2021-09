Jutta Acar (Freie Wähler)

Die ehemalige Bundesbeamtin sitzt für den Bürger Bund Bonn in der Bad Godesberger Bezirksvertretung. Die 63-Jährige will sich für einen besseren Nahverkehr einsetzen und sieht die vielen Bauvorhaben in der Stadt kritisch, die „investorengetrieben“ seien und auf Dauer aus ihrer Sicht Grün- und Freiflächen vernichteten.