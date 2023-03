GA-Gewinnspiel Jetzt drei Übernachtungen im Weinhotel gewinnen

Für manche Radfahrer gibt es kein schlechtes Wetter, nur schlechten Wetterschutz. Die meisten Radler warten aber auf wärmere Temperaturen und sonnigere Tage, um in die Pedale zu treten. Radurlauber, die im Ausland oder Deutschland unterwegs sein wollen oder auch nur einen Wochenendtrip planen, hat der ADFC mit seiner Radtouristikmesse Rad und Freizeit in Siegburg im Blick. Fast 90 Aussteller aus Deutschland, Österreich, Belgien und Luxemburg präsentieren am Sonntag, den 2. April, im Rhein Sieg Forum, was ihre Regionen Radlerinnen und Radlern an Attraktionen zu bieten haben.