Tipps vom Psychoanalytiker : Was tun, wenn einen der Impfneid packt?

Was tun, wenn einen der Impfneid packt?

Interview Berlin Warten auf den Pieks: Manche Menschen sind schon gegen das Coronavirus geimpft, viele noch nicht. Bei Diskussionen um Vorteile für Geimpfte kann rasch das Gefühl auftauchen, zu kurz zu kommen. Wie geht man damit um? Ein Interview mit dem Psychoanalytiker Eckehard Pioch.

Die Warteschlange für die Corona -Impfungen ist lang, viele Menschen fragen sich: Wieso bin ich noch nicht dran? Neben dem Schutz vor schlimmer Erkrankung soll das Impfen auch wieder mehr Normalität im Alltag oder beim Reisen ermöglichen - Grund genug, dass Emotionen manchmal hochkochen. Eckehard Pioch, Psychoanalytiker und Vorsitzender des Psychoanalytischen Instituts Berlin, erklärt im Interview, wie man mit dem Thema Impfneid am besten umgehen kann.

Was hat es mit dem sogenannten Impfneid auf sich?

Eckehard Pioch: Neid ist immer eine Emotion des Vergleiches. Jemand hat etwas, das mir begehrenswert erscheint: Ich habe es nicht, der andere schon. Neid ist ja eine Mischung aus Wut, Angst und auch Scham. Am Anfang hatte die Pandemie-Lage etwas Gleichmachendes, alle waren gleichermaßen betroffen. Aber jetzt gibt es mit dem Impfstoff ein erstmal noch knappes Gut, das für alle begehrenswert ist.

Pioch: Neid kann sehr wohl positiv sein. Er kann dazu führen, dass ich mich dafür einsetze, dass sich bestimmte Dinge verändern. Er kann Menschen in Aktivität führen. So kann man sich in demokratischen Gemeinden durchaus dafür einsetzen, dass Impfreihenfolgen dort, wo es sinnvoll ist, geändert werden. Es gibt aber auch einen destruktiven Neid: Ich versuche zum Beispiel zu verhindern, dass Geimpfte Privilegien bekommen. Ich gönne es dem anderen nicht, weil ich es selbst noch nicht habe.