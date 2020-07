US-Präsident absolviert Moca-Test : Hier gibt es Einblicke in den vermeintlichen Intelligenztest von Donald Trump

Bonn Donald Trump ist geistig gesund, und das ist wissenschaftlich erwiesen. Sagt er. Der Beweis sei ein Intelligenztest, den er überaus erfolgreich absolviert habe. O-Ton auf FoxNews: „Es ist tatsächlich nicht einfach, aber für mich ist es einfach.“ Hier gibt es den Selbstversuch.

Gleich mehrere Interviews verliefen suboptimal, die der Tribun mit seinem ehemaligem Lieblingssender dieser Tage zu diesem Thema führte. Der New Yorker Medizinprofessor Marc K. Siegel etwa schien zu grinsen, als Trump ihm erklärte, „nur ganz wenige Leute“ hätten den Test derart erfolgreich bestanden. Das liegt auch daran, dass inzwischen genauer bekannt ist, welchen Test er meinte. Er heißt „Montreal Cognitive Assessment“ (MoCA) und soll (was Trump nicht erwähnte) Demenzsymptome erkennen helfen.

Nun ergießen sich Hohn und Spott über den Immobilien-Tycoon. „Damit herumzuprotzen, in diesem Test »brilliert« zu haben, ist dasselbe, wie damit herumzuprotzen, dass man sich am Morgen die Schuhe zugebunden hat“, ätzt jetzt etwa Twitter-Nutzer „chuuch“ (nach eigener Aussage Psychologe). „Die Art, wie unser Präsident über geistige Gesundheit redet, ist nicht hilfreich“, ergänzt der Demenzforscher Jason Karlawish (Universität Pennsylvania) in der New York Times. „Man könnte annehmen, dass er versteht, wozu der Test diente und was das Resultat war – nicht, dass er es zu einem Wettbewerb über geistige Gesundheit macht.“