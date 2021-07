Impfnachweis und kostenpflichtige Tests : Diese Corona-Regeln sind im Frankreichurlaub zu beachten

Auch in Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Foto: picture alliance/dpa/Ian Langsdon

Paris Auf die steigende Zahl der Neuinfektionen reagiert Frankreich mit einer Verschärfung seiner Corona-Maßnahmen. Auch Touristinnen und Touristen sind von den neuen Regeln betroffen.

In Frankreich steigen die Corona-Infektionszahlen angesichts der Delta-Variante wieder schnell an. Um einen erneuten Lockdown zu vermeiden, setzt die Regierung nun auf die Impfung, was auch im täglichen Leben einige Veränderungen mit sich bringt.