Mit Personenschutz : So läuft Karl Lauterbachs Wahlkampf in Köln

Köln Corona-Mahner Karl Lauterbach kann nur noch mit Personenschutz Wahlkampf machen. Dennoch ist er oft auf der Straße unterwegs, denn er will unbedingt ein Direktmandat gewinnen. Und dann hat er wohl große Pläne.

Einen solchen Wahlkampf wie diesmal hat Karl Lauterbach (58) noch nie erlebt. Einerseits ist der Corona-Mahner jetzt mega-prominent. Jeder erkennt ihn - sogar mit Mundschutz. „Mensch, jetzt seh ich den mal in echt“, sagt eine mit Taschen bepackte Frau, als er sie auf der Hauptstraße von Köln-Dellbrück passiert. Ein Genosse fragt „den Karl“, ob er nicht Blöckchen mit SPD-Aufdruck verteilen will. Aber nein, das will der Karl nicht. Der Karl verteilt gar nichts. Er hält auch keine Reden. Er geht einfach die Dellbrücker Hauptstraße hinunter. Das allein erzeugt einen kleineren Menschenauflauf.

„Im Gegensatz zu Herrn Lauterbach lebe ich in diesem Wahlkreis“, sagt sie. „Ich kenne die Probleme der Menschen, gerade derjenigen, die sehr unter dem Lockdown gelitten haben, den Herr Lauterbach immer vehement gefordert hat. Seine Lebenswirklichkeit geht komplett vorbei an der der Menschen, die in diesem Wahlkreis leben und weit weg von Harvard sind.“ An der US-Elite-Universität ist Lauterbach Adjunct Professur. Auch diese Nacht habe er wieder eine Harvard-Studie gelesen, erzählt er beim Rundgang.

Jemand will Lauterbach noch sprechen, aber er hat nicht mehr viel Zeit. Er muss noch in die Fußgängerzone nach Leverkusen und dann schnell zum Bahnhof: Er ist mal wieder Gast in einer Talkshow, diesmal „Maybrit Illner“. Thema ist natürlich Corona. Über eine Sache spricht Lauterbach übrigens nicht so gern. Das ist die Frage, was er nach der Bundestagswahl machen will. „Ich möchte es nicht so wie Christian Lindner machen, dass ich schon spekuliere, welches Amt ich innehaben möchte.“ Aber wenn man ihm anbieten würde, die Nachfolge von Jens Spahn anzutreten? Er als Bundesgesundheitsminister? Er windet sich etwas. „Ich würde das Amt nicht ablehnen.“ Also doch.