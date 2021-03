Impfungen, Bahn-Hotline, Transfette : Das ändert sich für Verbraucher im April

Bonn Im April ändert sich für Verbraucher einiges: In den Hausarztpraxen starten die Corona-Impfungen, für Pflegekräfte steigt der Mindestlohn und die Bahn stellt ihre Kundendienst-Hotline um. Alle Änderungen im Überblick.

Deutsche Bahn bekommt günstigere Service-Nummer

Ab dem 1. April sollen Kunden der Bahn günstiger mit Servicemitarbeitern der Bahn am Telefon sprechen können. Zuvor galt die Sonderrufnummer mit der Vorwahl 0180 - diese ist bei vielen Anschlüssen gesperrt und kostet darüber hinaus aus dem Festnetz 59 Cent pro Minute. Nun bündelt die Bahn ihre meistgenutzten Kundendienste unter der neuen Service-Nummer 030-2970 . Hier gibt der Kundendienst zum Ortstarif Auskunft über Fahrpläne, Tickets und weitere Serviceleistungen. Wer die alte Service-Nummer anruft, wird an die neue Nummer verwiesen und muss auch nicht die Kosten für die Vorwahl tragen. Auch alle anderen Nummern der Bahn sollen ab April zum Ortstarif abgerechnet werden, darunter ist auch die Mobilitätsservice-Zentrale für die Planung barrierefreier Zugreisen. Die neuen Telefonnummern können unter www.bahn.de eingesehen werden.

Impfungen für über 70-Jährige in NRW, Impfungen in Hausarztpraxen

Bundesweiter Impfstart in den Hausarztpraxen: In rund 50.000 Praxen soll ab dem 6. April gegen Corona geimpft werden, allerdings nur in kleinen Mengen. Die Ärzte sind dazu aufgerufen, gezielt ihre chronisch kranken Patienten anzusprechen und ihnen ein Impfangebot zu machen.

Zudem sollen in Nordrhein-Westfalen ab dem 6. April auch Menschen über 70 Jahre über die Terminvergabe der Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) einen Impftermin ausmachen können. Dies soll jahrgangsweise geschehen. Zunächst sind also die 79-Jährigen dran, die ab dem 6. April entweder unter www.116117.de oder unter der Telefonnummer der KV 116117 einen Termin vereinbaren können.

Höchstwert für schädliche Transfette tritt in Kraft

Ab dem 2. April soll so manch ungesundes Lebensmittel zumindest etwas gesünder werden: dann gilt der neue Höchstwert für Transfettsäuren.Transfette entstehen bei der Fetthärtung von Pflanzenölen und können laut Bundesinstitut für Risikobewertung unter anderem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Häufig sind sie in frittierten Lebensmitteln wie Chips und Pommes enthalten. Der Höchstwert liegt ab April bei 2 Gramm pro 100 Gramm Fett.

Mindestlohn für Pflegekräfte steigt

Pflegekräfte werden ab dem 1. April besser bezahlt. Der Mindestlohn steigt für Pflegekräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung in den alten Bundesländern auf 12,50 Euro, in den neuen Bundesländern auf 12,20. Sogenannte Pflegehilfskräfte erhalten ab April 11,80 Euro in den alten und 11,50 Euro in den neuen Bundesländern.