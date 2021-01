Auswertung zu Risiken : Das sind die sichersten Airlines der Welt

Johannesburg 2020 war auch für die Welt der Luftfahrt ein Ausnahmejahr. Geflogen wurde nur wenig. Das macht sich auch in einer Auswertung zu Risiken bemerkbar. Welche Airline ist im längerfristigen Vergleich die sicherste weltweit?

Die verstörenden Bilder von den Bergungsarbeiten nach dem Flugzeugunglück vor der Küste von Java geben gleich zum Jahresauftakt einer alten Frage neue Aktualität: Welche Airline ist wie sicher? Eine Bewertung ist schwierig - auch wenn sich Portale in aller Welt an einer Antwort versuchen. In der Welt der kommerziellen Luftfahrt fällt sie fürs Ausnahmejahr 2020 besonders schwer. Denn dank der globalen Corona-Restriktionen wurde nur wenig geflogen - und die Gesamtleistung einer Airline ist ein wichtiges Kriterium für Rückschlüsse auf deren längerfristige Sicherheitslage. „Die Airlines hatten dieses Jahr weniger Gelegenheit, viele Passagierkilometer zu fliegen - also werden ihre "alten" Unfälle stärker als sonst gewichtet“, sagt „Aero-International“-Chefredakteur Thomas Borchert.