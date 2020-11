Bundespolizei nimmt Ausreißer mit : Siebenjähriger will alleine mit der Bahn an die Ostsee fahren

Siebenjähriger will alleine mit der Bahn an die Ostsee fahren

Ein Siebenjährige wollte am Dienstag alleine von Leipzig an die Ostsee fahren. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Machern/Leipzig Einen Siebenjährigen plagte offenbar spontanes Fernweh: Mit dem Zug wollte der junge Passagier ganz allein von Leipzig bis an die Ostsee fahren. Die Bundespolizei verhinderte die Reise jedoch.

Ein Siebenjährige machte sich am Dienstag alleine mit der Bahn auf den Weg an die Ostsee. Seine Reise begann in Machern, einem Ort etwa 20 Kilometer östlich von Leipzig. Nach Angabe der Polizei besaß der Junge sogar ein gültiges Fahrticket.