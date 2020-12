Online-Plattform bezieht Stellung : Youtube entfernt in den USA künftig Videos mit Wahlbetrugsvorwürfen

Youtube entfernt in den USA künftig Videos mit Wahlbetrugsvorwürfen

San Francisco Die Online-Plattform Youtube verbannt fortan Videos mit Vorwürfen von großangelegtem Wahlbetrug bei der US-Präsidentschaftswahl vom 3. November. Damit bezieht der viel genutzte Internetdienst Stellung zum Wahlsieg von Joe Biden.

Der Internetdienst Youtube erklärte am Mittwoch, inzwischen hätten so viele Bundesstaaten ihre Wahlergebnisse zertifiziert, dass ein Wahlsieger feststehe. Außerdem sei am Dienstag eine als "Safe Harbor" (sicherer Hafen) bezeichnete Frist ausgelaufen, bis zu der Rechtsstreitigkeiten zum Wahlausgang auf Landesebene beigelegt sein müssen.