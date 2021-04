Umfrage : Mehrheit der NRW-Bürger hält Öffnungen in Modellstädten für falsch

In Tübingen können Menschen mit negativem Corona-Test shoppen, zum Friseur oder in der Gastronomie bewirtet werden. Ähnliche Modelle sind für sechs bis acht NRW-Städte geplant. Foto: dpa/Tom Weller

Exklusiv Endlich wieder shoppen, ins Theater oder Restaurant gehen: Sollten trotz steigender Infektionszahlen in ausgewählten Städten Öffnungskonzepte getestet werden? Die Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen sagt Nein.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sprechen sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen mehrheitlich dagegen aus, in sogenannten Modellstädten Öffnungskonzepte zu testen. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion zeigt, hält jeder Zweite (50,5 Prozent) die Idee für falsch, jeder Dritte sogar für „eindeutig falsch“. 41,0 Prozent der Befragten sind gegenteiliger Meinung. Der Rest ist in der Frage unentschieden.

Die Stadt Bonn hat sich bereits dagegen entschieden, sich als Modellregion für Nordrhein-Westfalen zu bewerben. Zahlreiche andere Kommunen wollen weiterhin dabei sein und Öffnungen des gesellschaftlichen Lebens ermöglichen. Bis Dienstag waren laut NRW-Wirtschaftsministerium schon 40 Meldungen eingegangen, Bewerbungen waren bis Mittwochabend möglich. In der Woche nach Ostern will das Land sechs bis acht Kommunen benennen, wie Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) ankündigte.

Öffnungen in Modellstädten spalten die Deutschen

Die Lust, endlich wieder shoppen, ins Theater oder Restaurant gehen zu können - wie es in Modellstädten unter Einhaltung bestimmter Test- und Hygienekonzepte angedacht ist - scheint in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen am größten zu sein. Unter ihnen hält mehr als jeder Zweite Öffnungen für richtig, nur rund jeder Dritte bewertet die Idee als falsch. Genau umgekehrt stellt sich das Meinungsverhältnis in der Gruppe der über 65-Jährigen dar: Rund jeder Zweite hält Öffnungskonzepte in Modellstädten für falsch, nur circa ein Drittel der Befragten für richtig.