Aktion Weihnachtslicht für Flutopfer : Schon mehr als eine Million Euro an Spenden

Die Aktion Weihnachtslicht hilft den Opfern der Fluten. Foto: dpa/Boris Roessler

Bonn Leserinnen und Leser des General-Anzeigers haben in den ersten Tagen nach der Unwetterkatastrophe in unserer Region bereits eine Rekordsumme an die Aktion Weihnachtslicht gespendet. Die Aktion geht weiter, die Hilfe kommt direkt den Opfern im Kreis Ahrweiler und im Rhein-Sieg-Kreis zugute.

Das hat es in der Geschichte des Weihnachtslichts noch nicht gegeben. In nur fünf Tagen kamen über eine Million Euro für die Hochwasserhilfe zusammen. Am Dienstagmittag lag der genaue Stand bei 1.015.583 Euro. „Wahnsinn“, sagte Vereinsvorsitzender Bernd Leyendecker, der sich für die großartige Unterstützung bedankte, „auch fast 70 Jahre nach seiner Gründung ist das Weihnachtslicht ein Garant für Solidarität und Hilfsbereitschaft.“ 3800 Spenderinnen und Spender haben an nur einem Tag rund 900.000 Euro überwiesen.

Jetzt soll das Geld sehr schnell und unbürokratisch zu den Bedürftigen kommen. Das Weihnachtslicht hilft ausschließlich in der Region und möglichst direkt. Wie gewohnt wird es dafür mit den Verwaltungen und Kommunen in den betroffenen Gebieten zusammenarbeiten. Allein der Kreis Ahrweiler geht von rund 18.000 direkt Betroffenen zwischen Altenahr und Sinzig aus. Viele Menschen haben alles verloren und ihr Bedarf reicht von Kleidung über Lebensmittel bis zu Kosten für Medikamente oder Fahrten. Viele haben Angehörige verloren und stehen vor einer menschlichen und materiellen Katastrophe. Die Aktion geht weiter. Spenden sind jederzeit willkommen. Das Konto: IBAN: DE76 3705 0198 0000 0047 70 bei der Sparkasse KölnBonn Stichwort: Hochwasserhilfe. Wer seinen Namen nicht veröffentlicht haben möchte, vermerkt es bitte in der Überweisung. Wer eine Spendenquittung benötigt, gibt bitte seine Adresse an. Online sind Spenden über diesen Link möglich.