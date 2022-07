Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige : Ein Transporter für die Tafel

Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige

Rheinbach/Meckenheim Das GA-Weihnachtslicht unterstützt die Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige in Rheinbach und Meckenheim.

Mehr als 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für den Verein, der sich durch Spenden finanziert. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir von den hier ansässigen Geschäften, Firmen und Obstbauern recht gut unterstützt werden“, lobt der Vereinsvorsitzende das Engagement der Institutionen, die die Tafel mit kostenlosen Lebensmitteln großzügig unterstützen.

Damit diese dann auch zu den Sammelstellen in Rheinbach und Meckenheim gelangen, benötigt man natürlich Fahrzeuge. Und hier kommt das „Weihnachtslicht“ ins Spiel: Weil der Verein einen weiteren, nunmehr vierten Wagen benötigte, wandte sich Uwe Petersen an das GA-Hilfswerk. „Die Arbeit der Rheinbach-Meckenheimer Tafel beeindruckt uns schon seit vielen Jahren. Daher war es für uns geradezu selbstverständlich, dass wir uns an der Finanzierung eines gebrauchten Transporters beteiligten“, sagte „Weihnachtslicht“-Vorsitzender Bernd Leyendecker.