Steuerhinterziehung : Gerichtsurteil aufgehoben, da Schöffe eingeschlafen war

Karlsruhe Weil ein Schöffe während der Verhandlung ein kurzes Nickerchen machte, muss das Landgericht Kassel neu über eine Anklage wegen Steuerhinterziehung entscheiden.

Die Richterbank sei nicht ordnungsgemäß besetzt gewesen, befand der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss. (Az: 1 StR 616/19) Dem Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft Steuerhinterziehung, Untreue, Urkundenfälschung und Bestechlichkeit vor. Das Landgericht Kassel verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren.