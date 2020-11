Film „Gott“ : Schlagabtausch über Sterbehilfe im Ersten

Köln, Bonn „Wir machen das Sterben verhandelbar“, sagt die fiktive Dr. Keller vom Ethikrat im Fernsehfilm „Gott“ am Montagabend im Ersten. Sie klingt entrüstet ob der Frage, die sie dort mit Experten verhandeln soll: Soll eine Bundesbehörde einem gesunden, alten Mann ein tödlich wirkendes Mittel geben, weil er sterben will?

Den Fall hat Autor Ferdinand von Schirach erdacht, die Frage jedoch beschäftigt die Politik - was am Montagabend nach dem Film Anlass für eine weitere Verhandlung in der Talksendung „Hart aber fair“ war - mit verhärteten Positionen.