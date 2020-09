Vom Kollegen zerteilt : Kölner Landgericht urteilt im Fall des zerstückelten Kochs

Köln Das Kölner Landgericht steht kurz vor der Entscheidung über das Strafmaß im Fall des im Januar 2019 zerstückelten Kochs. Kinder fanden damals seine geteilte Leiche an unterschiedlichen Orten.

Im Fall eines getöteten und zerstückelten Kochs hat das Kölner Landgericht neu über das Strafmaß für den Täter verhandelt. Die Staatsanwaltschaft beantragte am Dienstag drei Jahre und sechs Monate Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Sein Verteidiger forderte dagegen, zwei Jahre und neun Monate bei der Strafzumessung nicht zu überschreiten. So lange befindet sich der Angeklagte bereits in Untersuchungshaft. Mit einem Urteil wird am Mittwoch gerechnet.