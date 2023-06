Bundesweiter Protesttag Was Verbraucher zum Apothekenstreik am 14. Juni wissen sollten

Wie viele Apotheken am Mittwoch genau schließen, ist noch nicht bekannt. Laut einer aktuellen Blitzumfrage des Apothekerverbands Nordrhein wollen sich in ihrem Einzugsgebiet an Rhein und Ruhr, zu dem auch Bonn und die Region gehören, rund 90 Prozent der Apotheken an dem Streik beteiligen, am 14. Juni schließen und an der Großdemonstration in Düsseldorf teilnehmen. Damit würden nur vereinzelte Apotheken am Streiktag öffnen. An der Umfrage hatten sich laut Verband ein Drittel seiner Mitglieder beteiligt.