Aus dem Blumenladen oder eigenen Garten Das sind die schönsten Blumen für Frühlingssträuße

Anemonen, besser bekannt als Windröschen, gehören zu den beliebtesten Frühblühern. Es gibt sie in kräftigen Farben wie rot, tiefviolett und pink, aber auch in Weiß. Wer sich im Frühling jedes Jahr wieder an Anemonen erfreuen will, kann sie als ganze Pflanzen auch einpflanzen - denn sie sind winterhart. Anemonen dürfen nicht in direktem Sonnenlicht, zu warm oder in die Nähe von Obst stehen, sonst verwelken sie schneller. In der Vase halten Anemonen sechs bis acht Tage.