Von Frauen-Fußball-WM bis Finals Rhein-Ruhr : Das sind die wichtigsten Termine des Sportjahres 2023

Im Sommer wollen die DFB-Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland um den Titel kämpfen. Foto: dpa/Nick Potts

Bonn 2023 stehen die DFB-Frauen im Fokus: Bei der WM in Australien und Neuseeland will das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Titel holen. Ein Überblick über die weiteren Sportevents in 2023.

JANUAR

Handball-WM in Polen und Schweden (11. bis 29.)

Hockey: Feldhockey-WM in Bhubaneswar/Indien (13. bis 29.)

Tennis: Australian Open (16. bis 29.)

Para-Sport: WM Ski alpin und Snowboard in Espot/Spanien (18. bis 29.) sowie WM Ski nordisch in Ösersund/Schweden (20. bis 22.)

Rodeln: WM in Oberhof (23. bis 29.)

Eiskunstlauf: EM in Espoo/Finnland (23. bis 29.)

Leichtathletik: Istaf Indoor in Düsseldorf (29.)

Fußball: DFB-Pokal-Achtefinale (31.)

FEBRUAR

Fußball: DFB-Pokal-Achtefinale (1.)

Ski alpin: WM in Courchevel und Méribel/Frankreich (6. bis 19.)

Fußball: DFB-Pokal-Achtefinale (7./8.)

Biathlon: WM in Oberhof (8. bis 19.)

American Football: Super Bowl in Arizona (12./13.)

Basketball: BBL-Pokal Halbfinale und Finale (18./19.)

Leichtathletik: Hallen-DM in Dortmund (18./19.)

Eiskunstlauf: WM in Saitama/Japan (20. bis 26.)

Snowboard: WM in Bakuriani/Georgien (19. bis 5.3)

Ski nordisch: WM in Planica/Slowenien (21 bis 5.3)

MÄRZ

Eisschnelllauf: WM (Einzelstrecken) in Heerenveen/Niederlande (2. bis 5.)

Motorsport: Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain (5.)

Eishockey: Ende der DEL-Hauptrunde (5.) und Beginn der Playoffs (8.)

Ski alpin: Weltcup-Abschluss in Soldeu/Andorra (15. bis 19.)

Fußball: Fifa-Kongress mit Präsidentschaftswahlen in Kigali/Ruanda (16.)

Biathlon: Weltcup, Abschluss in Oslo/Norwegen (16. bis 19.)

Motorsport: Start der Nürburgring Langstrecken Serie (17./18.)

Darts: Darts am Ring in der Nürburgring-Arena (18.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Saudi-Arabien (19.)

Motorrad: Beginn Moto-GP in Portugal (26.)

Skispringen: Weltcup-Abschluss in Vikersund/Norwegen (31. bis 2.4)

APRIL

Baseball: Beginn der Bundesliga-Saison (1.)

Handball: DHB-Pokal der Frauen, Final Four in Stuttgart (1./2.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Australien (2.)

Fußball: DFB-Pokal-Viertelfinale (4./5.)

Fußball: Uefa-Kongress mit Präsidentschaftswahlen in Lissabon (5.)

Golf: Masters in Augusta (6. bis 9.)

Turnen: EM in Antalya/Türkei (11. bis 16.)

Handball: EHF Euro-Cup (12. bis 16.)

Basketball: Beginn der NBA-Playoffs (15.)

Handball: DHB-Pokal Final Four in Köln (15./16.)

Snooker: WM in Sheffield (15. bis 1.5.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von China (16.)

Am 12. Mai beginnen die Playoffs der Basketball Bundesliga (BBL): Auch die Telekom Baskets Bonn um Spielmacher TJ Shorts (Mitte) wollen um den deutschen Meistertitel mitspielen. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eishockey: Start der NHL-Playoffs (17.)

Ringen: EM in Zagreb/Kroatien (17. bis 23.)

Motorsport: 24-Stunden-Rennen am Nürburgring (22./23.)

Leichtathletik: Bonn Marathon (23.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Aserbaidschan (30.)

MAI

Allgemein: Start von Sport im Park in Bonn

Fußball-DFB-Pokal-Halbfinale (2./3.)

Radsport: Giro d'Italia (6. bis 28.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Miami (7.)

Judo: WM in Doha (7. bis 14.)

Basketball: Start der BBL-Playoffs (12.)

Eishockey: WM in Finnland und Lettland (12. bis 28.), Para-WM in Kanada (29. bis 11.6.)

Tennis: Cologne Open (WTA-Turnier) in Köln (15. bis 21.)

Pferdesport: Hamburger Derby (18. bis 21.)

Fußball: DFB-Pokal-Finale der Frauen in Köln (18.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis der Emilia Romagna (21.)

Rudern: Ruder- und Para-Ruder-EM in Bled/Slowenien (25. bis 28.)

Taekwondo: WM in Baku/Aserbaidschan (26. bis 4.6.)

Motorsport: Auftakt der DTM in Oschersleben (26. bis 28.)

Fußball: letzter Spieltag in der Bundesliga (27.), 2. Bundesliga und Frauen-Bundesliga (28.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Monaco (28.)

Tennis: French Open (28. bis 11.6.)

Fußball: Europa-League-Finale in Budapest/Ungarn (31.)

JUNI

Basketball: Beginn der NBA-Finals (1.)

Para-Triathlon: EM in MAdrid/Spanien (2.)

Fußball: DFB-Pokalfinale in Berlin (3.)

Fußball: Champions-League-Finale der Frauen in Eindhoven (3. oder 4.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Spanien (4.)

Allgemein: Ruhr Games 2023 in Duisburg (8. bis 11.)

Para-Sport: Rollstuhlbasketball-WM der Frauen und Männer in Dubai (9. bis 20.)

Fußball: Champions-League-Finale in Istanbul/Türkei (10.)

Allgemein: European Games in Krakau/Polen (12. bis 2.7.)

Allgemein: Special Olympics World Games in Berlin (17. bis 24.)

Fußball: Uefa Nations League Finale (18.)

Die Tour de France startet in diesem Jahr im spanischen Bilbao. Foto: dpa/David Stockman

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Kanada (18.)

Motorrad: Moto-GP Sachsenring (18.)

Radsport: Rund um Köln (21.)

Fußball: U21-Europameisterschaft (21. bis 8.7.)

Karate: EM in Guadalajara/Mexiko (24. bis 26.)

Triathlon: Challenge in Roth (25.)

Pferdesport: CHIO in Aachen (27. bis 2.7.)

JULI

Radsport: Tour de France (1. bis 23.)

Judo: Mixed-Team-EM (1.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Österreich (2.)

Triathlon: EM in Frankfurt (2.)

Tennis: Wimbledon (3. bis 16.)

Allgemein: Die Finals 2023 Rhein-Ruhr in Duisburg und Düsseldorf (6. bis 9.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Großbritannien (9.)

Das Multisportevent Die Finals findet 2023 in der Region Rhein-Ruhr statt. In insgesamt 18 Sportarten werden deutsche Meistertitel vergeben. Foto: picture alliance/dpa/Christophe Gateau

Para-Sport: Leichtathletik-WM in Paris/Frankreich (8. bis 17.)

Schwimmen: WM in Fukuoka/Japan (14. bis 30.)

Fußball: WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. bis 20.8)

Golf: British Open in Liverpool (20. bis 23.)

Fechten: WM in Mailand/Italien (22. bis 30.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Ungarn (23.)

Kanu: Kanu- und Para-Kanu-EM in Portugal (27. bis 30.)

Fußball: Saisonstart in der 2. Bundesliga (28.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Belgien (30.)

AUGUST

Radsport: WM und Para-WM in Glasgow/Schottland (3. bis 13.)

Para-Sport: EM in Rotterdam/Niederlande im Judo (6. bis 12.), Rollstuhlbasketball (9. bis 19.), Badminton (15. bis 20.) und Radsport (16. bis 20.)

Fußball: DFB-Pokal 1. Hauptrunde (11. bis 14.)

Volleyball: EM der Frauen in Deutschland, Belgien, Estland und Italien, Vorrunde in Düsseldorf (17. bis 24.)

Hockey: Feldhockey-EM der Frauen und Männer in Mönchengladbach (18. bis 27.)

Para-Judo: WM in Birmingham/Großbritannien (19. bis 26.)

Fußball: Blindenfußball-WM in Birmingham/Großbritannien (19. bis 26.)

Leichtathletik: WM in Budapest/Ungarn (19. bis 27.)

Kanu: Kanu- und Para-Kanu-WM in Duisburg (23. bis 27.)

Radsport: Deutschland Tour (23. bis 27.)

Basketball: WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. bis 10.9)

Radsport: Vuelta à España (Spanien-Rundfahrt) (26. bis 17.9.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis der Niederlande (27.)

Tennis: US Open (28. bis 10.9.)

Volleyball: EM in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel (28. bis 16.9.)

Pferdesport: EM Springen Mailand (30. bis 3.9.)

SEPTEMBER

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Italien (3.)

Rudern: Ruder- und Para-Ruder-WM in Belgrad/Serbien (3. bis 10.)

Pferdesport: Dressur- und Para-Dressur-EM in Riesenbeck (4. bis 10.)

Rugby: WM in Frankreich (8. bis 28.10.)

Allgemein: Invictus Games 2023 in Düsseldorf (9. bis 16.)

Ringen: WM in Belgrad/Serbien (16. bis 24.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Singapur (17.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Japan (24.)

Para-Triathlon: WM in Spanien (24./25.)

Turnen: WM in Antwerpen/Belgien (30. bis 8.10.)

OKTOBER

Leichtathletik: Köln Marathon (1.)

Motorsport: Finale der Nürburgring Langstrecken Serie (6./7.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Katar (8.)

Triathlon: Ironman-WM auf Hawaii (12./14.)

Kunstturnen: EM (18. bis 22.)

Motorsport: letztes DTM-Saisonrennen in Hockenheim (20. bis 22.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis der USA (22.)

Karate: WM in Budapest/Ungarn (24. bis 29.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Mexiko (29.)

NOVEMBER

Judo: EM Montpellier/Frankreich (3. bis 5.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Brasilien (5.)

Tennis: ATP Finals (12. bis 20.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Las Vegas (18.)

Motorsport: Formel 1 – Großer Preis von Abu Dhabi (26.)

Am 29. Dezember beginnt die Vierschanzentournee mit dem Springen in Oberstdorf. Foto: dpa/Daniel Karmann

Motorrad: Letztes Rennen Moto-GP in Valencia/Spanien (26.)

Handball: WM der Frauen in Schweden, Norwegen, Dänemark (30. bis 17.12.)

DEZEMBER

Fußball: EM-Gruppenauslosung in Hamburg (2.)

Fußball: DFB-Pokal-Achtelfinale (5./6.)