GA gelistet : Hier kann man in Bonn für wenig Geld essen gehen

KostBar: Mit frischen Angeboten empfängt die Einrichtung der Caritas die Besucher auf der Riesstraße. Foto: Caritas Bonn

Bonn Wer für wenig Geld essen gehen möchte, aber ein Restaurant einem Imbiss vorzieht, hat es oft schwer, passende Angebote zu finden. In Bonn sind einige preiswerte Restaurants zu finden, die hier aufgelistet wurden.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sophie Hamann

Gutes Essen muss nicht immer teuer sein - auch für wenig Geld bekommt man in Bonn leckere Snacks und ganze Gerichte. Ob Schnitzel, italienisch oder ausgefallenere Kreationen, wir haben einige Restaurants zusammen gestellt, bei denen man für unter zehn Euro essen kann. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es Besonderheiten und zeitweise Abweichungen von den hier gemachten Angaben geben. Deshalb lohnt immer der Blick auf die jeweilige Webseite der Anbieter.

BurritoRico

Ein Burrito stillt auch den etwas größeren Hunger. Die Weizentortillas werden oft mit Fleisch, Reis, Bohnen und Käse gefüllt. Foto: Hädecke Verlag/Isobel Wield/DPA

In direkter Nähe zum Hauptbahnhof und Friedensplatz liegt das Restaurant mit mexikanisch-kalifornischer Küche. Im Angebot: Burritos, Quesadillas, Tacos und Nachos. Die Besonderheit: Während des Bestellvorgangs kann man über die einzelnen Zutaten entscheiden und nach Wunsch das ein oder andere weglassen oder hinzufügen, da die Mitarbeiter die Gerichte immer frisch zubereiten.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 12 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag: 12 bis 21 Uhr, Sonntag: 13 bis 20 Uhr

Adresse: Thomas-Mann-Straße 20, 53111 Bonn

Cassius Garten

Foto: Cassius Garten

Wer nichts gegen Selbstbedienung einzuwenden hat, kann bei dem direkt am Bahnhof gelegenen Restaurant Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen genießen. Das Restaurant hat vegane und vegetarische Speisen im Angebot und arbeitet ausschließlich mit naturbelassenen Lebensmitteln. Zusätzlich bietet es einen Lieferservice an.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 8 bis 20 Uhr, Sonntag (Frühstück): 9 bis 15 Uhr

Adresse: Maximillianstraße 28d, 53111 Bonn

Taj India Restaurant

Wer gerne indisch essen gehen möchte, dem bietet das Taj India ein umfangreiches Menü der nordindischen Küche an. Von Vorspeisen wie Linsenfladen bis Hauptgerichte wie Lammbraten in Kokos-Sahnesauce, gibt es für unter zehn Euro Speisen.

Öffnungszeiten: täglich: 11.30 bis 14.30 und 17 bis 22.30 Uhr

Adresse: Kölnstraße 49, 53111 Bonn

KostBar

Die KostBar ist ein Angebot des Caritasverbandes in Bonn, das arbeitlosen Menschen neue Perspektiven öffnen soll. Neben täglich wechselnden Suppen gibt es in dem Restaurant auch selbst gebackenen Kuchen und verschiedene Salate. In recycelbaren Verpackungen kann man das Essen auch mitnehmen, oder aber das KostBar-Mobil nutzen, das werktags von 12 bis 14 Uhr auf dem Marktplatz in Bonn steht.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 16 Uhr; Freitag: 11.30 bis 16 Uhr

Adresse: Riesstraße 2a, 53113 Bonn

Asiatische Küche

Mandu

Eine kleine Speisekarte bietet das koreanische Restaurant in der Nähe des Hauptgebäudes der Bonner Universität. Die Speisekarte reicht von gedünsteten Maultaschen über Nudelsuppen bis hin zu koreanischem Sushi.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11 bis 20 Uhr

Adresse: Franziskanerstraße 5, 53113 Bonn

Nanking

Das Nanking Restaurant bietet asiatische und mongolische Küche an. Für unter neun Euro kann man beim Mittagsangebot alles essen, was man möchte. Das Angebot gilt immer montags bis samstags von 11.30 bis 15 Uhr. Zudem punktet das Nanking mit einem mongolisches Grill-Büffet.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag: 11.30 bis 23.30 Uhr

Adresse: Thomas-Mann-Straße 1, 53111 Bonn

Kugelfisch

In dem Sushi-Restaurant in Poppelsdorf kann man Vorspeisen, Salate und Sushi essen. Als Nachtisch kann das Restaurant beispielsweise mit einer Auswahl japanischer Süßspeisen oder grüner-Tee-Eis auftrumpfen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 12 bis 23 Uhr; Sonntag: 17 bis 23 Uhr

Adresse: Clemens-August-Str. 20-22, 53115 Bonn

Himalayak Restaurant

Tibetische Küche bietet das Himalayak Restaurant in der Altstadt an. Neben den Vorspeisen werden hier auch Suppen und gebratene Nudeln als Hauptspeisen angeboten. Laut eigener Aussage ist das Himalayak das erste tibetische Restaurant in NRW.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr, Montag: Ruhetag

Adresse: Bornheimer Straße 74, 53111 Bonn

Shanghai China Restaurant

Eine Auswahl chinesischer Speisen bietet das China Restaurant zu günstigen Preisen an. Für unter neun Euro wird Montags bis Samstag von 11.30 bis 14.30 Uhr ein Mittagsbuffet angeboten. Ebenso wie das etwas kostspieligere Abend-Buffet, ist es für unter sechsjährige Besucher kostenlos.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 11.30 bis 15 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr; Montag: 11.30 bis 15 Uhr; Sonn- und Feiertags: 11.30 bis 23 Uhr

Adresse: Schieffelingsweg 31, 53123 Bonn

Tasty Sumo

Japanisch-tibetische Spezialitäten gibt es im Tasty Sumo in der Bonner Altstadt. Für wenig Geld gibt es Sushi-Platten oder tibetische Spezialitäten wie hausgemachte Teigtaschen, gebratene Nudeln und gebratenen Reis.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag: 12 bis 22 Uhr, Freitag & Samstag: 12 bis 22.30 Uhr, Sonntag: 15 bis 22 Uhr

Adresse: Vorgebirgsstraße 8, 53111 Bonn

Italienische Küche

La Piccola

Die kleine Pizzeria in der Innenstadt bietet italienisch-mediterrane Speisen in einem gemütliche Flair an. Wer italienisch, aber preiswert, essen gehen möchte, ist hier genau richtig.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag: 11 bis 23 Uhr

Adresse: Bonngasse 4, 53111 Bonn

Vapiano

Ein Nudelgericht steht in einem Restaurant von Vapiano auf dem Tisch. (Archivfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv

Pizza, Pasta und Salate - italienische Küche findet man auch im Vapiano in der Bonner Innenstadt. Hier wird das Essen nach der Bestellung am Tresen vor den Augen des Gastes zubbereitet. Als Desserts gibt es Kuchen oder typisch italienische Nachspeisen wie Tiramisu. In Bonn gibt es gleich zwei Filialen.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag: 11 bis Mitternacht

Adresse: Filiale 1: In der Sürst 1, 53111 Bonn; Filiale 2: Ollenhauerstraße 1, 53113 Bonn

Da Sasà

Bei Da Sasà wird die Pizza traditionell im Steinofen gebacken und kann nach Wahl auch mit selbst gewählten Zutaten belegt werden.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11.30 bis 21 Uhr, Freitag bis Samstag: 12 bis 22 Uhr, Sonntag: geschlossen

Adresse: Clemens-August-Straße 19, 53115 Bonn

Cafés und Mensen

Café Spitz

Wer preisgünstig frühstücken möchte, oder aber Lust auf eine Pizza hat, ist hier genau richtig. Für weniger als einen roten Schein kann man hier frühstücken, sonn- und feiertags kann man die Option "all you can eat" wählen und sich so richtig durchfuttern.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 9 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag: 9 bis 2 Uhr

Adresse: Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn

Café Blau

Das Café Blau im Foyer des Viktoriabads ist wegen seiner Atmosphäre nicht nur bei Studenten beliebt. (Archivfoto) Foto: Barbara Frommann

Frühstück, Suppen, Salate, Pasta und mehr gibt es im Café Blau. Das Restaurant ist dank seiner Nähe zum Hauptgebäude der Uni Bonn und aufgrund der niedrigen Preise bei Studenten sehr beliebt.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 9 bis 1 Uhr, Sonntag: 9 bis 19.30 Uhr. Küche geöffnet: Montag bis Samstag: 9 bis 1 Uhr, Sonntag: 9 bis 19 Uhr

Adresse: Franziskanerstraße 9, 53113 Bonn

Mensa Nassestraße

Wie wär's mit veganem Apfelkuchen? Der Andrang auf der „Queerbeet“-Etage der Mensa Nassestraße ist jeden Tag groß. (Archivfoto) Foto: Sofia Grillo

Die Haupt-Mensa der Uni Bonn in der Nassestraße bietet günstiges Essen für Studenten, aber auch alle anderen an. Nicht-Studenten zahlen lediglich einen kleinen Aufpreis. Neben den Tagesangeboten gibt es vegetarische und vegane Speisen. Für den kleinen Hunger bietet das Café Eleven im Erdgeschoss Kaffee und weitere Snacks an.

Öffnungszeiten: derzeit wegen Corona geschlossen

Adresse: Nassestraße 11, 53113 Bonn

Schwerelos, Quiet Man und Iss Dich Glücklich

Schwerelos Well Kitchen

Das Crossover-Restaurant bietet Speisen von sechs Kontinenten an, bei denen vor allem auf gesundes Essen wert gelegt wird. Auch vegetarische Angebote sind vorhanden. So gibt es morgens von 10 bis 12 Uhr Hummus, Avocadocreme oder einen "Pancake Tower" zum Frühstück. Saisonal bedingt findet man hier Angebote wie zum Beispiel das "Oktober Spezial": Kürbis und Spitzkohl-Curry auf Nudeln für weniger als neun Euro. Von 11.30 bis 14 Uhr gibt es das Mittags-Spezial Angebot für 5,40 Euro.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 11.30 bis 22 Uhr, Samstag bis Sonntag: 17 bis 22 Uhr, Montag: Ruhetag

Adresse: Pützchens Chaussee 56, 53227 Bonn

The Quiet Man

In diesem Irish Pub kann man preiswert Pommes ("Chips"), Snacks, Sandwiches, Ofenkartoffeln und Pizza bestellen. In direkter Näher zu Bahnhof und Innenstadt kann man hier bis spät in die Nacht die Pub-Atmosphäre genießen.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 18 bis 1 Uhr, freitags: 18 bis 3 Uhr, samstags: 15 bis 3 Uhr, sonntags: 18 bis 0 Uhr

Adresse: Colmantstraße 47, 53115 Bonn

Iss Dich Glücklich

In diesem wohlklingenden Restaurant werden unter anderem Baguettes, Wraps, Suppen, Salate und persische Gerichte angeboten. Auch hier gibt es ein preisgünstiges Frühstücksangebot von montags bis samstags zwischen 9 und 13 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 11.30 bis 20 Uhr, sonntags: geschlossen

Adresse: Franziskanerstraße 9, 53111 Bonn

Und dieses Restaurant empfiehlt ein GA-Leser:

SONJA'S, Friedrichstraße 13, 53111 Bonn