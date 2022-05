Lebensmittel vom Markt : Diese Wochenmärkte gibt es in Bonn

Foto: Benjamin Westhoff

Service Bonn Wochenmärkte bieten frische Produkte an, die oftmals saisonal sind und aus der Region kommen. Einige Märkte bieten zudem ausschließlich Bio-Ware an. Wir geben einen Überblick, wo es in Bonn Wochen- und Bauernmärkte gibt.



Wochenmarkt am Markt in Bonn

An sechs Tagen in der Woche gibt es den Wochenmarkt mitten in der Bonner Innenstadt. Auf dem Marktplatz werden nicht nur täglich frisches Obst und Gemüse angeboten, sondern auch Backwaren, Käse, Wurst und frische Blumen. Wechselnd je nach Wochentag werden außerdem Fisch, Imkereiprodukte, Öle und mehr angeboten. Täglich wird auf dem Markt außerdem Streetfood angeboten: Die Auswahl reicht von der Currywurst über Pastagerichte und Burger bis hin zu indischen Speisen. Kaffewagen bieten zudem frischen Espresso und Co.

Öffnungszeiten: montags bis freitags jeweils von 8 bis 18 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr.

Adresse: Markt, 53111 Bonn

Bauernmarkt in der Altstadt

Der Bauernmarkt in der Bonner Altstadt bietet Milch und Milchprodukte, Eier, Fleisch, Backwaren, Honig, Obst, Gemüse und Feinkost an. Auch frische Blumen werden verkauft.

Öffnungszeiten: jeweils donnerstags von 15.30 bis 19 Uhr

Adresse: Vorplatz der Marienkirche, Adolfstraße 28, 53111 Bonn

Ökomarkt auf dem Martinsplatz

Direkt am Bonner Münster gelegen gibt es zweimal in der Woche einen Ökomarkt in Bonn. Angeboten werden auf dem Martinsplatz Obst, Gemüse, Backwaren, Milchprodukte und Fleisch.

Öffnungszeiten: mittwochs und samstags jeweils von 8 bis 14 Uhr

Adresse: Martinsplatz, 53111 Bonn

Wochenmarkt in Beuel

An drei Tagen in der Woche findet der Beueler Wochenmarkt statt.

Öffnungszeiten: mittwochs, freitags und samstags je von 8 bis 14 Uhr

Adresse: Friedrich-Breuer-Straße, 53225 Bonn

Wochenmarkt in Auerberg

Der Wochenmarkt in Auerberg Neue Mitte findet dreimal in der Woche statt: Jeweils mittwochs, freitags und samstags. Angeboten werden frisches Obst und Gemüse, außerdem Blumen.

Öffnungszeiten: mittwochs, freitags und samstags je von 8 bis 14 Uhr

Adresse: Auerberger Mitte, 53117 Bonn

Wochenmarkt in Bad Godesberg

Auf dem Wochenmarkt in Godesberg werden Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch, Käse und mediterrane Delikatessen angeboten.

Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr

Adresse: Moltkeplatz, 53173 Bonn

Ökomarkt in Bad Godesberg

Auf dem Ökomarkt in Bad Godesberg werden einmal in der Woche Bio-Lebensmittel aus dem Rheinland angeboten. Verkauft werden Obst und Gemüse, Milchprodukte, Backwaren sowie Fleisch und Wurst.

Öffnungszeiten: freitags je von 8 bis 13 Uhr

Adresse: Moltkeplatz, 53173 Bonn

Wochenmarkt in Oberkassel

Einmal in der Woche findet der Wochenmarkt in Oberkassel statt. Angeboten werden zum Beispiel Obst, Gemüse, Fisch, Käse und Fleisch.

Öffnungszeiten: jeweils freitags von 14 bis 18 Uhr

Adresse: Königswinterer Straße 673, 53227 Bonn

Wochenmarkt in Duisdorf

Der Wochenmarkt in Bonn-Duisdorf bietet frische Eier, Backwaren, Obst, Gemüse und Fleisch. Geöffnet ist er an drei Tagen in der Woche.

Öffnungszeiten: jeweils dienstags, freitags und samstags von 8 bis 13 Uhr

Adresse: Am Schickshof, 53123 Bonn

Markt in Mehlem

Auch in Mehlem findet zweimal in der Woche ein Markt mit frischen Produkten statt.

Öffnungszeiten: mittwochs und freitags jeweils 8 bis 18.30 Uhr

Adresse: Mainzer Straße, 53179 Bonn

Wochenmarkt auf dem Brüser Berg

Auf dem Brüser Berg findet immer mittwochs und samstags ein Wochenmarkt statt.

Öffnungszeiten: mittwochs und samstags von 8 bis 13 Uhr

Adresse: Borsigallee, 53125 Bonn

