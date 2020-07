Gotteshaus in Nantes : Tatverdächtiger nach Brand in französischer Kathedrale in U-Haft

Tatverdächtiger nach Brand in französischer Kathedrale in U-Haft

Nantes In der westfranzösischen Stadt Nantes hat vor einer Woche eine Kathedrale gebrannt. Laut Medienberichten sitzt nun ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Eine Woche nach dem Brand in der Kathedrale der westfranzösischen Stadt Nantes hat die Justiz laut Medienberichten einen Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Wie die Regionalzeitung „Presse Océan“ und andere Medien am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichteten, gestand der 39-Jährige in der Nacht vor einem Ermittlungsrichter, drei Feuer in dem Gotteshaus gelegt zu haben. Sein Motiv blieb zunächst unklar. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.