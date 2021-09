Hohenburg : Panik nach Überschallknall - Pfau bricht sich Bein

Hohenburg Knallgeräusche von zwei Eurofightern der Bundeswehr haben Teile der Oberpfalz erschüttert. Der Lärm hat zudem Tiere von einem Anwesen in Hohenburg in Panik versetzt - mit Folgen für mindestens einen Pfau.

Ein Überschallknall von einem Eurofighter hat einen Pfau in der Oberpfalz so sehr in Panik versetzt, dass er sich das Bein gebrochen hat. Ein Militärflugzeug habe die Schallmauer durchbrochen, der Lärm sei noch weit entfernt zu hören gewesen, teilte die Polizei in Amberg am Donnerstag mit.