Wo sind die Babys? : Zweifel an Zehnlingsgeburt in Südafrika

Zweifel an Zehnlingsgeburt in Südafrika

Johannesburg Es wäre ein Rekord: In Südafrika soll eine Frau einem Bericht zufolge Zehnlinge zur Welt gebracht haben. Doch eine offizielle Bestätigung gibt es nicht, selbst die Regierung fordert nun Aufklärung.

Ein Bericht über die angebliche Zehnlingsgeburt einer 37-Jährigen treibt Südafrikas Öffentlichkeit um. Die Regierung zeigte sich überrascht und fordert Aufklärung, nachdem die Zeitung „Pretoria News“ darüber unter Berufung auf den Ehemann in einer Exklusivgeschichte berichtet hatte. Gosiame Thamara Sithole, die bereits Mutter von Zwillingen sei, soll die Kinder demnach am späten Montagabend per Kaiserschnitt in einem ungenannten Krankenhaus in Pretoria zur Welt gebracht haben. Ihr aus dem Township Tembisa stammender Ehemann Tebogo Tsotetsi berichtete der Zeitung, seine Frau habe drei Mädchen und sieben Jungen zur Welt gebracht.