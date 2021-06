Siegen : Betrunkener setzt Auto rückwärts in Bäckerei-Schaufenster

Siegen Ein 45-Jähriger ist in Siegen rückwärts in das Schaufenster einer Bäckerei gefahren, wodurch die Scheibe des Ladens zu Bruch ging. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3,5 Promille.

Mit mehr als 3,5 Promille Alkohol im Blut hat ein Autofahrer in Siegen seinen Wagen in das Schaufenster einer Bäckerei gesetzt. Er hatte am Freitagabend offenbar ausparken wollen und war statt vorwärts rückwärts gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Scheibe sei zu Bruch gegangen, der 45-Jährige sei dann davon gefahren.