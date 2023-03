Schokolade ohne Gipfel : Toblerone darf Matterhorn nicht mehr auf Verpackung zeigen

Sie ist unverwechselbar, die Toblerone, eine globale Botschafterin der Schweiz. Und nun das: Nicht nur muss die Herkunftsbezeichnung „of Switzerland“ durch das unbestimmte „established in Switzerland“ ersetzt werden. Auch das Matterhorn muss von der Schachtel weichen.

Preisfrage: Welches Produkt finden Sie garantiert in jedem Flughafen-Duty-free-Shop? Genau. Ob Daressalam oder Denver, Darwin, Dubai oder Düsseldorf: Wirklich überall liegt irgendwo zwischen Zigaretten und Parfums die Schokolade mit der typischen dreieckigen Form im Regal. Sie ist unverwechselbar, die Toblerone, eine globale Botschafterin der Schweiz, so bekannt wie das weiße Kreuz auf rotem Grund.

Aber nun das! Die Eidgenossen entziehen der National-Schoggi ihre Gunst. Nicht nur, dass auf der typischen gelben Packung die Herkunftsbezeichnung „of Switzerland“ durch das unbestimmte „established in Switzerland“ ersetzt werden muss, also „gegründet in der Schweiz“. Auch das Matterhorn muss von der Schachtel weichen, der ikonischste Gipfel überhaupt. Grund für die erkaltete Liebe zum globalen Produkt: die böse Globalisierung selbst. Seit gut zehn Jahren gehört Toblerone dem US-Lebensmittelkonzern Mondelez. Im vergangenen Jahr kündigten die Mondelez-Manager an, dass sie die Toblerone künftig teilweise in der Slowakei herstellen lassen wollen. Das rief die schweizerischen Behörden auf den Plan. Denn das Markenschutzgesetz schreibt vor, dass nur Produkte das Siegel „made in Switzerland“ tragen dürfen, die zu Hundert Prozent aus Rohstoffen einheimischer Herkunft bestehen – abgesehen vom Kakao natürlich.