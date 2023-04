Mythen aus der Küche Wie ein italienischer Historiker zum kulinarischen Nestbeschmutzer wurde

Spaghetti Bolognese? Ein falsch zusammengesetztes Fake aus populärer Pastaform und authentischer Sauce, das zu Unrecht Weltruhm als Traditionsgericht erlangte. Carbonara? Eine Erfindung in Speck und Eier vernarrter GIs im Auslandseinsatz Ende des Zweiten Weltkrieges. Und zwar unabhängig von der Glaubensfrage, ob Sahne hinein gehört oder nicht. Panettone? Ein Industrieprodukt aus dem Hause Motta. Und selbst die Pizza? Nichts besonderes, sondern nur eine von zahllosen Teigtaschen aus dem Mittelmeerraum. Die italienische Küche keine über Generationen bewahrte Sammlung uralter Traditionsrezepte, sondern einfach nur brillantes Marketing, das mehr in Amerika als in Italien entstanden sei. Porca miseria!