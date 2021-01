Neue Kontaktregeln : Beschränkungen gelten in NRW auch im privaten Raum

Düsseldorf Am Dienstagabend hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Länderchefs die neuen Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. Armin Laschet bestätigte, dass diese in NRW auch im privaten Raum gelten.

Die drastischen Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten in Nordrhein-Westfalen im öffentlichen Raum und auch in den eigenen vier Wänden. Das machte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag in Düsseldorf nach den Bund-Länder-Beratungen deutlich. Künftig sind laut Bund-Länder-Beschluss private Zusammenkünfte nur noch im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.