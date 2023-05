Kritik am Europäischen Patentamt Patente ohne Wert

Element dessen sei der Epa-Verwaltungsrat, in dem 39 europäische Länder vertreten sind und der die Amtsführung kontrollieren soll. Das sei aber per Interessenkonflikt in Frage gestellt, warnt Heisel. Zum einen übernehme das Amt für viele Länder die Patentprüfung. Zum anderen fließen den Staaten Anteile der Einnahmen des Amts für erteilte Patente zu. „Die Kontrollinstanz Verwaltungsrat ist vom zu Kontrollierenden nicht unabhängig, das kann nicht gutgehen“, kritisiert Heisel. Epa-Dienstanweisungen stützen diese Sicht. „Die Produktivität muss sich verbessern, sehr bald, … weil Produktivität das Einzige ist, das garantiert, dass unsere Gehaltsabrechnung am 26. jedes Monats kommt“, schreibt ein Epa-Direktor. Die Klarheit eines Patents habe keine Priorität, die erfinderische Höhe sei nicht vertieft zu prüfen, heißt es weiter. Es soll schnell geprüft, positiv entschieden und viel anerkannt werden, bedeutet das.