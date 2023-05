Konjunkturumfrage für die Region Bonn/Rhein-Sieg Energiepreise, Klimawende und Zinsen bereiten Unternehmern Sorgen

Hohe Energiepreise und die Herausforderungen des Umbaus der Produktionsprozesse hin zu klimafreundlicheren Wirtschaften belasten die Unternehmen, ergab die neue Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg. Hauptgeschäftsführer Hubertus Hille berichtete von einer Gießerei aus der Region Bonn/Rhein-Sieg, die ihre Öfen derzeit traditionell mit Koks befeuert. Alternativen zum Kohleprodukt müssten erst noch wirtschaftlicher werden. „Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt und ob unsere Branche in zehn Jahren noch in Deutschland gewollt ist“, habe ihm ein Unternehmensvertreter geschildert, so Hille. Für ihn sei allerdings fraglich, ob es einen Beitrag zum Klimaschutz leiste, wenn Gießereiprodukte künftig nicht mehr in Deutschland, sondern in Teilen der Welt gefertigt würden, wo weniger auf Umweltschutz geachtet werde.