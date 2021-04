Polizei im Einsatz : Clan-Chef stirbt in Bonner Uniklinik

Clan-Chef stirbt in Bonner Uniklinik

Ein 53-jähriges Mitglied eines Leverkusener Familienclans ist am Donnerstagmorgen auf der Intensivstation des Bonner UKB mit Corona gestorben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In der Bonner Uniklinik ist am Donnerstagmorgen ein mit dem Coronavirus infiziertes Mitglied eines Leverkusener Familienclans gestorben. Angehörige versammeln sich derzeit auf dem Venusberg nahe der dortigen Kapelle. Die Bereitschaftspolizei ist im Einsatz.

Bonns Polizeisprecher Robert Scholten bestätigte den Einsatz auf dem Klinikgelände, der friedlich verlaufe, vorsorglich erfolge und auch dem Einhalten der Corona-Regeln diene. Aus diesem Grund sei auch das Ordnungsamt vor Ort. Am Vormittag waren einige Dutzend Familienmitglieder nahe der Kapelle auf dem UKB-Grundstück zu sehen.

Die Polizei ist mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Wolfgang Holzgreve, Ärztlicher Direktor des Uniklinikums, sagte am Donnerstag auf Anfrage: „Die Sicherheitsmaßnahmen mit der Polizei gestern und heute waren prophylaktisch indiziert, weil bei uns ein Clan-Chef in sehr kritischem Zustand behandelt wurde.“ Weitere Einzelheiten teilte er mit Blick auf den Persönlichkeitsschutz nicht mit.

Beisetzung vermutlich in Leverkusen

Nach Informationen des GA soll der verstorbene 53-Jährige in Leverkusen gemeldet gewesen sein. Bereits am 5. April war ein Leverkusener Mitglied des Familienclans nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, allerdings nicht in Bonn. Der 61-Jährige fungierte als „Friedensrichter“ innerhalb des Clans.