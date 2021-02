Interview zum Weltkrebstag : Es ist wichtig, rechtzeitig zum Arzt zu gehen

Interview Bonn An diesem Donnerstag ist Weltkrebstag. Im Interview rät Onkologe Yon-Dschun Ko vom Johanniter-Krankenhaus, der zugleich das Onkologische Zentrum Bonn/Rhein-Sieg leitet, dazu, dringend notwendige Behandlungen trotz Sorge vor Ansteckungen nicht zu verschieben. Das Gespräch führte Philipp Königs per Telefon.

Professor Yon-Ds chun Ko: Wir haben nach Weihnachten und dem Jahreswechsel festgestellt, dass mehr Patienten mit Krebs in fortgeschrittenem Stadium zu uns kommen. Manche haben also dringend notwendige Untersuchungen aufgeschoben. Ich kann nur allen dazu raten, schnell zum Arzt zu gehen, sobald man merkt, dass etwas mit dem Körper nicht stimmt.

Yon-Dschun Ko hat an der Medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum (1978-1980) und der Universität Bonn (1980-1985) studiert, die Promotion folgte im Juli 1987. Von 1989 bis 1992 war er wissenschaftlicher Assistent der Medizinischen Universitäts-Poliklinik in Bonn. 1992 erhielt er die Anerkennung als Arzt für Innere Medizin vor der Ärztekammer Nordrhein. 1997 folgte die Anerkennung des Schwerpunktes Hämatologie und Internistische Onkologie. Seit 2003 ist er Chefarzt im Johanniter Krankenhaus. Der Familienvater ist im vergangenen November 60 Jahre alt geworden.

Ko: In Johanniter- und Waldkrankenhaus behandeln wir pro Jahr etwa 1300 Krebsneuerkrankungen. Im Einzugsgebiet Bonn/Rhein-Sieg-Kreis und Euskirchen, wo rund 1,2 Millionen Menschen leben, sind es pro Jahr etwa 6000 bis 7000 Neuerkrankungen in der Region, von denen wir 3000 behandeln.

Ko: Den meisten ist die Chemotherapie ein Begriff, sie war bis vor 20 Jahren prägend. Darüber hinaus gibt es mittlerweile die molekulare und zielgerichtete Therapie, also die Behandlung mit neuen Medikamenten, und die Immuntherapie, die das eigene Immunsystem anregt, um den Krebs zu bekämpfen. Diese beiden zusätzlichen Säulen können eine Tumorerkrankung in vielen Fällen erheblich besser stabilisieren. Man kann schon sagen, dass es in der Krebsbehandlung in den vergangenen zwei Jahrzehnten so etwas wie eine Revolution gegeben hat, in der wir uns nach wie vor befinden.