Netflix, Prime, Disney+, Sky, Mediatheken : Das sind die Serien-Highlights im August 2021

Im Juni gibt es viele Film- und Serienhighlights bei den Streaminganbietern (Symbolbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Service Bonn Im August starten wieder einige neue Serien auf Netflix, Sky und Amazon Prime. Paris Hilton kocht mit befreundeten Stars. Ein mexikanischer Drogenbaron wird von Zombies verfolgt und Urlaubsgäste geraten scheinbar in die Hände von Psychopathen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Streaming-Highlights bei Netflix

Cooking with Paris

Auf den ersten Blick scheint der Titel der neuen Serie bei Netflix vielversprechend, schließlich passen gutes Essen und Paris zusammen. Auf den zweiten Blick wird klar, Reality-Star Paris Hilton begibt sich für diese Netflix-Kochshow an den Herd und probiert gemeinsam mit ihren berühmten Freunden neue Rezepte aus. Ab den 4. August können sich die Zuschauer von den Kochkünsten überzeugen, zumindest mit dem Auge.

Hit and Run

In der Thriller-Serie Hit and Run geht es um einen glücklich verheirateten Mann, dessen Leben auf den Kopf gestellt wird, als seine Frau bei einem Unfall mit Fahrerflucht stirbt. Mehr und mehr scheint sich dabei der vermeintliche Unfall als Attentat herauszustellen. Von Trauer getrieben, macht er sich auf die Suche nach dem Mörder. Serienstart ist der 6. August.

Die Professorin

Die Rolle als unterkühlte Ärztin in der Klinik-Serie „Grey’s Anatomy“ machte Sandra Oh berühmt – jetzt zeigt sie sich von ihrer komischen Seite: In der neuen Netflix-Serie spielt sie die neue Chefin der Englisch-Fakultät einer in Schräglage geratenen Universität, die sich in ihren Kollegen Professor Dobson (Jay Duplass) verliebt – das macht es noch schwerer für sie, den Ruf der Uni zu retten. Dass Sandra Oh komische Rollen beherrscht, hat sie schon in der schrägen, blutigen und feministischen Krimiserie „Killing Eve“ gezeigt. Verglichen damit ist „Die Professorin“ zwar etwas handzahmer, aber immer noch witzig und ausgefallen genug – samt einer großen Prise Slapstick. Ab den 20. August ist die Miniserie mit sechs Folgen bei Netflix verfügbar.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Clickbait

Social-Media wird ab den 25. August zum Thriller und untersucht, auf welche Weise unsere gefährlichsten und unkontrollierbarsten Impulse im Zeitalter der sozialen Medien befeuert werden. Dabei wird die immer größer werdende Kluft zwischen virtueller und realer Welt aufgedeckt.

Streaming-Highlights bei Amazon Prime

Cruel Summer

Die populäre High-School-Schülerin Kate wird im Jahr 1993 entführt. Plötzlich wird die unscheinbare Jeanette zu einer der beliebtesten Mädchen der Stadt, bis sie schließlich im Jahr 1995 eine der meist gehassten Personen Amerikas geworden ist. Die unterschiedlichen Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven sollen am Ende zur Aufklärung von Kates Verschwinden führen. Ab den 6. August ist die erste Staffel zu sehen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

S.O.Z Soldiers or Zombie

Untote bleiben in der Serienwelt noch ein Thema. Ein Drogenbaron bricht in Mexiko aus den Gefängnis aus und versteckt sich in der Wüste an der Grenze zu den USA. Dort wütet ein Virus und sorgt für jede Menge Zombies. Speziell die Ordnungshüter sind davon betroffen. So wird der flüchtige Drogenbaron nicht mehr von menschlichen Polizisten gejagt, sondern auch von Untoten. Start ist der 6. August.

Nine Perfekt Strangers

Wer die Serien „Big Little Lies“ und „The Undoing“ mit Nicole Kidman liebte, wird auch „Nine Perfect Strangers“ mögen. Kidman spielt die mysteriöse Masha, Leiterin einer Luxus-Kurklinik, die gestressten Großstädtern mit Yoga, Smoothies und Mediation zu einem besseren Selbst verhelfen will. Die neuen Gäste sind skeptisch, denn Masha wirkt auf sie wie der Guru einer New-Age-Sekte. Es zeigt sich, dass sie alle Teil eines Experiments sind, von dem sie keine Ahnung haben. Was führt Masha im Schilde? Wie David E. Kelleys andere Nicole-Kidman-Serien kreist auch diese hier letztlich um die Frage, ob die Protagonistin gut oder böse ist. Ab den 20. August können Zuschauer erfahren, was im Wellness-Resort mit den Gästen passiert.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kevin can F**** himself

Ab den 27. August gibt es verdrehte Rollen in der Sitcom-Welt. Nicht der bemitleidenswerte Ehemann steht im Mittelpunkt, sondern die Ehefrau. Hier können sich Zuschauer mal auf eine andere Perspektive freuen.

Streaming-Highlights bei Disney+

Empire

Lucious Lyon ist der charismatische und gerissene Chef der Plattenfirma Empire Entertainment. Lucious ist auf den Straßen aufgewachsen und hat dabei gelernt sich durchzusetzen insbesondere, wenn es um sein Musikimperium geht. Start ist am 18. August.

Tyrant

Seit 20 Jahren lebt Bassam „Barry“ Al Fayeed, der jüngere Sohn eines Diktators einer von Kriegen und inneren Unruhen geplagten Nation im Nahen Osten freiwillig im Exil in den USA. Als er mit seiner Familie trotz einiger Bedenken zur Hochzeit seines Neffen reist, werden die Angehörigen in die Innenpolitik des Landes gezogen.

Salamander

Die Schließfächer einer kleinen, aber sehr exklusiven Bank in Belgien werden gestohlen. Der Diebstahl soll daraufhin verheimlicht werden. Inspektor Paul Gerardi hat etwas dagegen und entdeckt schnell die ersten Zusammenhänge der einzelnen Schließfachbesitzer. Ab den 25. August wird ermittelt.

Only Murders in the Building

Seine große Zeit hatte Steve Martin mit Filmen wie „Roxanne“ oder „Vater der Braut“ in den 80ern und 90ern. Jetzt meldet er sich mit einer selbst erfundenen Comedy-Krimiserie zurück, die sich um drei Bewohner eines Apartmenthauses in New York dreht – gespielt von Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Die drei Nachbarn sind besessen von True-Crime-Geschichten: Als es in dem exklusiven Gebäude einen rätselhaften Todesfall gibt, wittern sie Mord. Bald merken die drei Hobby­detektive, dass der Täter im selben Gebäude wohnt und ihr Leben womöglich in Gefahr ist. Die New-York-Serie punktet mit ihrem etwas altmodischen Charme und liebevollem Witz. Start ist am 31. August.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Streaming-Highlights bei Sky

Mr. Inbetween

In der australischen Serie zeigt ein brutaler Auftragskiller sein Leben neben dem Job. Er kümmert sich zum Beispiel um seinen pflegebedürftigen Bruder, verbringt gerne Zeit mit seiner Tochter und hilft ansonsten wo er kann. Angetrieben von tiefschwarzem Humor und heftigen Klartextsprüchen muss der Serienheld seine unterschiedlichen Rollen unter einen Hut bekommen. Am 13. August geht es los.

The White Lotus

„The White Lotus“ auf Hawaii ist ein Luxusresort, das seinen Gästen jeden Wunsch von den Augen ablesen will. Durch die exklusiven Gäste ist das ein ganz schön schwieriges Unterfangen. Verschiedene Charaktere treffen in der Satire-Serie vor malerischer Kulisse aufeinander. Kein Wunder, dass bald düstere Wolken die sonnige Stimmung trüben. Eingecheckt wird ab den 23. August.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Britannia

Der epische Kampf um die britsiche Insel geht in die dritte Staffel. Beim Aufeinandertreffen von Kelten, Römern und Druiden wird es wieder eine Menge Kampf geben. Die dritte Staffel handelt von Caits Reise als Auserwählte und einer Entscheidung, die sie an die Zukunft ihres vom Krieg zerrissenen Volkes und ihres verwüsteten Landes binden wird. Die dritte Staffel ist ab dem 26. August zu sehen.

Streaming-Highlights bei Apple TV+

Mr. Corman

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Josh Corman (Joseph Gordon-Levitt) ist ein moderner Stadtneurotiker. Er wäre gerne ein Rockstar, doch stattdessen singt er nur unter der Dusche und arbeitet als Lehrer an einer Schule in L.A. Der ständige Nörgler ist so uncool, dass es weh tut – Josh sucht das Glück und steht sich dabei selbst im Weg. Die neue Apple-Serie „Mr. Corman“ ist keine, die den Zuschauer mit lautem Witz wegpustet, sondern erzählt tragikomisch von Menschen um die 30. Der Held steht stellvertretend für eine Gesellschaft, in der viele in materiellem Wohlstand leben, aber verzweifelt nach Sinn suchen. Start ist am 6. August.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Der General-Anzeiger arbeitet dazu mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Wie die repräsentativen Umfragen funktionieren und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(Cornelia Wystrichowski, ga)