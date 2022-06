Auch Köln/Bonn betroffen : Technische Probleme bei Flugsicherung sorgten für Chaos

Chaos im Luftverkehr : Diese Flüge am Flughafen Köln/Bonn fallen heute aus Auch heute hat die Fluggesellschaften Eurowings wieder mehrere Flüge am Flughafen Köln/Bonn gestrichen. Betroffen sind Verbindungen nach München und Edinburgh. Wir geben einen Überblick, welche Flüge am heutigen Mittwoch ausfallen.