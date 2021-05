Kostenpflichtiger Inhalt: Volle Städte in den Niederlanden : Großer Andrang - Venlo sperrt am Sonntag seine Innenstadt

In den Niederlanden haben die Cafés wieder geöffnet. Foto: dpa/Peter Dejong

Nimwegen/Venlo Am 1. Mai fahren traditionell zahlreiche Deutsche zum Einkaufen in die Niederlande. In Venlo und im Designer-Outlet Roermond bildeten sich lange Warteschlangen vor den Geschäften. Am Sonntag musste Venlo seine Innenstadt sogar schließen.