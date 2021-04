Initiative um Ex-Bundestagsabgeordneten Eisel : Bonner Schützenhilfe für Laschet

Exklusiv Bonn Im Duell mit Markus Söder bekommt Armin Laschet Hilfe aus Bonn: Der ehemalige CDU-Abgeordnete Stephan Eisel hat die „Union für Laschet“ gegründet. Zu den Erstunterzeichnern gehören ein Ex-Generalsekretär, eine ehemalige Ministerin und ein prominenter Kohl-Berater.

In einer so genannten „Union für Laschet“ sammelt der frühere Bonner CDU-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Kanzlerbüroleiter Helmut Kohls, Stephan Eisel, Unterstützer für eine Kanzlerkandidatur des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. „Schon in den ersten Stunden schlossen sich 83 teilweise prominente Erstunterzeichner an“, teilte Eisel dem General-Anzeiger mit.