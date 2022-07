Markus Söder und sein Problem: Ein Blick auf bayerische Befindlichkeiten : Die armen Bayern

Meinung Bonn Markus Söder ist zwar Bayer, aber in erster Linie Franke. Das ist ein Problem, analysiert unser Autor. Ein nicht ganz ernster Blick auf bayerische Befindlichkeiten und Verhaltensweisen eines Regierungschefs aus Franken.

Als Bayer in Deutschland hat man es schon schwer. Noch schwerer: als Franke in Bayern. Und richtig schwer wird es, wenn man als Franke die Bayern regieren und repräsentieren will. Bei mäßigen Umfragewerten. Wenn dann auch noch der oberbayerische Trachtenjanker aussieht wie ein Kostüm von Deiters, weil man nun mal kein Oberbayer ist und auch nicht so spricht, hat man allmählich ein Problem.