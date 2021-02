Bewegliche Feiertage : Streit um karnevalsfreie Schultage in NRW

Viele Schulen wollen rund um Karneval schulfrei geben. Das löst Kritik aus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Michael Reichel

Düsseldorf Karnevalsveranstaltungen fallen in diesem Jahr aus, viele Schulen in Nordrhein-Westfalen wollen trotzdem rund um Rosenmontag schulfrei geben. In der Elternschaft löst das Frust und Unmut aus.



Die Planung vieler Schulen, trotz des schon wochenlang eingeschränkten Unterrichts demnächst rund um Rosenmontag schulfrei zu geben, hat Frust in der Elternschaft ausgelöst. Der Unmut in den Familien sei verständlich, viele Eltern hätten schon jetzt für die schulische Betreuung ihrer Kinder daheim einen Großteil ihres gesamten Jahresurlaub aufgebraucht, sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz, Anke Schaar, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Viele Schulen hätten den Rosenmontag am 15. und den darauffolgenden Dienstag aber schon vor langer Zeit als bewegliche Feiertage beschlossen und dies mit dem Kommunen abgestimmt. Über Kritik seitens der Eltern hatte auch das „Westfalen-Blatt“ berichtet. Schaar erläuterte, dass Schulen zwar Beschlüsse zu beweglichen Feiertagen kurzfristig ändern könnten. „Auch Eltern können die Schulen bei Dringlichkeit um die Einberufung einer Schulkonferenz bitten.“ Unter den aktuell schwierigen Bedingungen wäre das aber ein besonders hoher Aufwand.

Es gibt laut Landeselternkonferenz auch einige Schulen, die nun doch auf die eingeplante karnevalsfreie Schultage verzichten wollten. Angesichts der großen Herausforderungen im gesamten Schuljahr, in dem keine Rückkehr zur Normalität zu erwarten sei, stellt sich Schaar zufolge die Frage, ob einige wenige Tage „den Kohl noch fett machen.“

Nach bisheriger Beschlusslage von Bund und Ländern gilt der aktuelle Lockdown bis zum 14. Februar; viele hoffen daher ab dem 15. Februar auf eine schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte den Schulen bereits vor mehreren Wochen empfohlen, auf Karnevalsferien zu verzichten. Die Tage könnten dafür genutzt werden, Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten. Zu normalen Zeiten legen Schulen oft bewegliche Feiertage auf einen oder mehrere Karnevalstage ab Weiberfastnacht.

Bei der Lehrergewerkschaft GEW hieß es am Mittwoch: „Wir haben jedes Verständnis für die Stresssituation in den Familien.“ Dennoch sehe man keinen Anlass, wegen einem oder wenigen schulfreien Tagen an Karneval „an lange bestehenden Regelungen etwas zu ändern, die die Schulen ja mit den Kommunen synchronisiert haben“.

(dpa)