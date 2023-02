Steigende Preise, sinkender Konsum : Bierbranche steht hartes Jahr bevor

Eine Maschine greift in der Abfüllanlage Bierflaschen und sortiert sie in Bierkästen ein. Foto: dpa/David Inderlied

Berlin Schlechte Stimmung unter Deutschlands Brauern. Die Kosten steigen. Kunden halten sich zurück. Und beim Hopfen schlägt der Klimawandel zu.

Bierfässer verteuerten sich um 60 Prozent

Der Deutsche Brauerbund hat gerade berechnet, wie sich die Preise rund ums Bier verändert haben. Billiger geworden ist praktisch nichts. Kronkorken plus 120 Prozent, Kohlensäure plus 90 Prozent, Braumalz plus 90 Prozent, Neuglas plus 70 Prozent. Bierfässer verteuerten sich demnach um 60 Prozent, Kisten um 40 Prozent. Kartonage, Sprit, Transport kosten mehr, selbst Etiketten. Radeberger spricht von „nie gesehenen Preisniveaus“. Die Kosten nahezu aller im Produktionsprozess benötigten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe seien geradezu explodiert.

Zwar sinken die Butterpreise, doch Verbraucherschützer rechnen nicht damit, dass der Einkauf im Supermarkt oder Discounter in den nächsten Monaten günstiger wird. An den Verhandlungen der Milchbranche gibt es Kritik.

Trotz sinkender Butterpreise : Lebensmittel in Supermärkten bleiben teuer Zwar sinken die Butterpreise, doch Verbraucherschützer rechnen nicht damit, dass der Einkauf im Supermarkt oder Discounter in den nächsten Monaten günstiger wird. An den Verhandlungen der Milchbranche gibt es Kritik.

Nun sind die Zahlen des Verbands Durchschnittswerte. Je nach Hopfensorte unterscheiden sich die Preise. Jedes Unternehmen hat andere Verträge. Und nicht alles, was für den Brauer teurer geworden ist, verteuert eine Flasche Bier signifikant – etwa Kronkorken. Vom Hopfen nur etwa 100 bis 200 Gramm je Hektoliter nötig – je nach Biersorte. Aber in der Summe kostet Bierbrauen deutlich mehr. Den Brauereien bleiben nur zwei Möglichkeiten: sparen und Preise anheben.

Deutsche trinken weniger Bier

Auch wenn es vor der Corona-Pandemie recht gut lief: Die Biermenge, die die Bundesbürger pro Kopf trinken, sinkt: 2021 waren es 91,6 Liter, mehr als ein Viertel weniger als 2000. Das reicht hinter Tschechien, Österreich und Polen noch für Rang vier in Europa, aber so richtig im Trend ist das Getränk nicht mehr.

Wenn höhere Preise nur schwer durchsetzbar sind, bleibt nur sparen, was oft bedeutet, zuzumachen. Wer denkt, es treffe nur die kleinen Brauereien, die keine Rabatte aushandeln können, weil sie nur kleine Mengen abnehmen, irrt. Radeberger etwa schließt die Traditionsbrauerei Binding in Frankfurt.

Oettinger, bisher Deutschlands Nummer 3, schrumpft, streicht Produkte, die nicht so gut laufen, und konzentriert sich auf das Kerngeschäft. Die Brauereigruppe aus Oettingen beliefert auch nicht mehr ganz Deutschland – Transporte in den Norden und Westen sind zu teuer. Oettinger, bekannt für seine Niedrigpreispolitik, will daran offenbar unbedingt festhalten. Und beim Transport haben regionale kleine Brauereien Vorteile, heißt es in der Branche. Wie teuer wird Bier? 7,50 Euro für den halben Liter nannte kürzlich der Geschäftsführer der Klosterbrauerei Neuzelle in Brandenburg. Es sollte eine Drohung sein, ist doch für das Geld schon eine Kiste Oettinger oder Sternburg zu bekommen. Auf dem Oktoberfest 2022 kostete ein halber Liter zwischen 6,30 und 6,90 Euro, wobei traditionell nur Liter ausgeschenkt werden. Und Craftbiere können schon mal 5,60 Euro je halber Liter kosten. Pils oder Exportbier für unter 50 Cent je 0,5 Liter dürften aber bald der Vergangenheit angehören.