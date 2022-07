Auswirkung durch 9-Euro-Ticket : Deutsche nutzten im Juni deutlich häufiger den Nahverkehr

Kommentar zu E-Autos in Bonn und der Region : Weniger Autos sind das Ziel Die Anzahl an E-Autos in Bonn und der Region hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt. Dennoch bleibt viel Verbesserungspotenzial. Denn obwohl die Zahlen steigen, ist der E-Auto-Anteil an der Gesamtmenge noch immer sehr gering, kommentiert Marie Schneider.