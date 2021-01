Feuer auf Hof in Sinzig-Löhndorf: : Ex-Ortsvorsteher glaubt an Brandstiftung

Löhndorf Der FWG-Politiker und ehemalige Löhndorfer Ortsvorsteher Friedhelm Münch berichtet nach dem Feuer auf dem Hubertushof von depressiver Stimmung im Ort. Er ist überzeugt, dass Brandstiftung die Ursache ist. Denn ist nicht der erste derartige Fall.

Eine zerstörte Scheune, bis zu 90 Feuerwehrleute im Einsatz und 100 000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Brandes, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Hubertushof in Löhndorf wütete. Besonders bitter: Es ist bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen, dass in Löhndorf eine Scheune brennt. Zum ersten Feuer kam es in der Nacht zu Montag, 21. Dezember.

Für FWG-Politiker Friedhelm Münch kann das in der nassen Jahreszeit kein Zufall sein. Der ehemalige Löhndorfer Ortsvorsteher, heute zweiter Beigeordneter des Kreises Ahrweiler, ist sich sicher, dass ein Brandstifter im Sinziger Ortsbezirk unterwegs ist. Die Stimmung in Löhndorf sei depressiv, erzählt er im Gespräch mit dem General-Anzeiger. Durch die Brände werde Angst verbreitet.

Brandstiftung als Ursache hat die Polizei allerdings noch nicht bestätigt. Ermittler seien am Hubertushof vor Ort, ihre Arbeit könne noch eine „gewisse Zeit in Anspruch nehmen“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Koblenz am Montag GA-Nachfrage. Für den Fall zuständig, so der Sprecher, sei die Kriminalpolizei in Mayen.