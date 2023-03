Festnahme in Kölner Altstadt 49-Jähriger soll anderen Mann mit Stichwaffe schwer verletzt haben

Spezialeinheiten der Kölner Polizei haben am Dienstagmorgen einen 49-jährigen Mann in seiner Wohnung in der Kölner Altstadt festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, am Dienstag gegen 8.15 Uhr einen 42-jährigen Mann auf der Severinstraße im Bereich des Kirchplatzes mit einer Stichwaffe schwer verletzt zu haben.