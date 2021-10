Nach der Flutkatastrophe : Trainer und Spieler sichern den Spielbetrieb des SV Dernau

Dernau Ehemalige Spieler und Trainer des SV Dernau sichern den Spielbetrieb und sanieren den durch die Flutkatastrophe zerstörten Fußballplatz. Hilfe kommt auch vom 1. FC Köln.

Die Flut an der Ahr Mitte Juli riss alles mit, hinterließ eine Schneise der Zerstörung in der Region. Auch der Fußballplatz des SV Dernau wurde stark beschädigt. Drei Masten der neuen Flutlichtanlage, die alleine 30.000 Euro gekostet hatte, wurden umgeknickt wie Strohhalme. Auf dem Platz türmte sich eine hohe und zunehmend steinhart werdende Schlammschicht auf. Und auch im Vereinsheim hatte die Flut mit der vollen Zerstörungswucht zugeschlagen. Zunächst ging man beim SV sogar davon aus, dass das Vereinsheim abgerissen und neu gebaut werden müsse. Auch das komplette Vereinsequipment wurde von den Wassermassen weggespült. Trikots, Bälle, Trainingsleibchen, Tore – alles unwiederbringlich zerstört ebenso wie die zahlreichen emotional aufgeladenen Gegenstände und Erinnerungsstücke.

An eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu denken. Im August teilte der Verein dem Fußball-Kreisvorsitzenden Dieter Sesterhenn den Verzicht am Spielbetrieb der kommenden Saison mit. Davon betroffen sollten auch die Nachwuchskicker sein, die zusammen mit den Spielern der SG Kreuzberg, des SV Mayschoss und der SG Walporzheim die JSG Mittelahr bilden.

Ehemaliger Spieler gründet Notvorstand

Auch der 1. FC Köln hat seine Hilfe angeboten

Seither geht es aufwärts und die Solidarität ist beeindruckend. Dernau kann auf dem Platz der Grafschafter SG Vettelhoven trainieren und die Heimspiele ausrichten. Auch die Eintracht Esch, der SV Oberzissen und die SG Niederzissen haben ihre Plätze angeboten. Die Spenden für den schwer getroffenen Verein kommen seitdem von verschiedenen Stellen, teilweise auch vollkommen unverhofft. So hat auch der 1. FC Köln seine Hilfe angeboten – über die ehemalige Spielerin des SC 07 Bad Neuenahr, Nicole Bender, die mit Krämer seit ihrem Engagement in Bad Neuenahr (2000 bis 2007) befreundet ist. „Michael Krämer hat auf meine Frage, was am dringendsten benötigt wird, ,Bälle’ geantwortet“, sagt Bender. Kurzerhand machte sich die heutige sportliche Leiterin der Frauenfußballabteilung des FC auf den Weg ins Ahrtal.