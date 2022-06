Deutsche Meisterschaften in 14 Sportarten : So erfolgreich sind die Bonner Sportler bei den Finals in Berlin

So erfolgreich sind die Bonner Sportler bei den Finals in Berlin

Berlin Die Finals in Berlin laufen für die Bonner Sportler bisher gut. Sowohl Florettfechter André Sanita als auch Bogenschütze Christoph Breitbach holten sich Silber.

Bisher laufen die Finals in Berlin aus Sicht der Sportlerinnen und Sportler aus Bonn und der Region erfolgreich. Am ersten Tag des viertägigen Multisportevent sicherte sich Triathlet Lasse Lührs , der bei den SSF Bonn trainiert, gemeinsam mit Annika Koch, Justus Nieschlag und Lena Meißner vom TV Buschhütten den deutschen Meistertitel im Mixed Relay. Das Team setzte sich über vier Mal 250 Meter Schwimmen, 5,2 Kilometer Radfahren und 1,7 Kilometer Laufen in 1:08:18 Stunden gegen Triathlon Potsdam und das Team Berlin durch.

Kanutin Caroline Arft aus Rheidt, die für die KG Essen startet, sicherte sich bei den Wettkämpfen in Berlin bereits zwei Bronzemedaillen. Im Kajak-Einer paddelte die 26-Jährige am Samstag über die 160-Meter-Distanz zu Bronze. Einen Tag zuvor hatte sie ebenfalls Bronze im gemischten Kajak-Zweier mit dem Dresdner Olympiasieger Tom Liebscher geholt.

Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen hat ihre Teilnahme an den Finals in Berlin abgesagt. Grund dafür ist eine Corona-Erkrankung.

Bogenschütze Christoph Breitbach steht bei den Finals in Berlin im Finale um die deutsche Meisterschaft im Team. Der gebürtige Bonner gibt einen Einblick in seinen Trainingsalltag und den Wettkampf.

800-Meter-Spezialistin Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) setzte sich am Samstag in ihrem Vorlauf für das 800-Meter-Finale souverän als Siegerin durch. Im Finale an diesem Sonntag tritt sie unter anderem gegen die siebenmalige deutsche Meisterin Christina Hering um den Titel an. Läuferin Konstanze Klosterhalfen hatte ihre Starts über 1500 und 5000 Meter in Berlin aufgrund einer Corona-Infektion abgesagt.